Il 13 aprile sarà trasmesso il primo episodio della terza stagione di Euphoria, dopo un intervallo di quattro anni. La nuova stagione porterà con sé nuovi drammi e un salto temporale nella narrazione. La messa in onda avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti, segnando il ritorno di questa serie televisiva. La data di trasmissione è stata annunciata ufficialmente e attesa dai fan.

Il prossimo 13 aprile segnerà il ritorno dell’universo narrativo di Euphoria, con la messa in onda del primo episodio della terza stagione che avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti. Dopo un intervallo di quattro anni dalla conclusione della seconda stagione, la produzione si prepara a trasmettere otto nuovi episodi distribuiti settimanalmente su, Now e HBO Max, chiudendo idealmente un ciclo iniziato nel 2019. Un passaggio generazionale tra lutto e maturità. La ripresa delle riprese ha richiesto un impegno emotivo profondo per l’intero team produttivo, dovuto alla necessità di elaborare le perdite subite dal cast negli ultimi anni. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria: il ritorno dopo 4 anni tra nuovi drammi e un salto nel tempo

Euphoria, l’atteso ritorno della serie dopo 4 anni: trama, quante puntate sono e dove vederlaIl 13 aprile siamo pronti per tornare nell’universo caotico di Euphoria, la cui premiere si è tenuta il 7 aprile.

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Cime Tempestose | Trailer Ufficiale

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Euphoria, il cast riunito per la premiere Presso il TCL Chinese Theatre di Los Angeles le star della serie di HBO si sono riunite per l'anteprima dello show, che debutterà in Italia il 13 aprile su Sky e HBO Max Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti. Presenti: - facebook.com facebook

Il gioco della terza stagione di Euphoria è chiaro: a nessuno frega niente della trama (ammesso gliene sia mai fregato a qualcuno), l’obiettivo è prendere un cast che oggi sarebbe semplicemente fuori scala — forse il più folle mai visto in tv — e stuprarlo in ogn x.com