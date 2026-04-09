Il 13 aprile segna il ritorno di Euphoria, la serie che dopo quattro anni riprende le sue vicende. La prima puntata della nuova stagione è stata trasmessa il 7 aprile, e da allora i fan attendono con ansia gli episodi successivi. La serie è disponibile su piattaforme di streaming e si compone di un numero di puntate ancora da comunicare ufficialmente.

Il 13 aprile siamo pronti per tornare nell’universo caotico di Euphoria, la cui premiere si è tenuta il 7 aprile. E se tutti siamo già curiosi di vedere il primo episodio, le notizie più ricorrenti riguardano, però, il gelo polare tra le attrici sul red carpet, ovvero Zendaya e Sydney Sweeney, che non si sono avvicinate nemmeno per un secondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di Euphoria (drammi a parte). Euphoria 3, trama ed episodi. La terza stagione di Euphoria è ormai alle porte: il primo episodio viene trasmesso il 13 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti. Il ritorno dopo quattro anni dalla seconda stagione segna inevitabilmente un momento duro per il cast e i fan: Angus Cloud è morto il 31 luglio 2023, e anche Eric Dane ci ha lasciati il 19 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Euphoria, l’atteso ritorno della serie dopo 4 anni: trama, quante puntate sono e dove vederla

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioC’è aria di novità nel palinsesto di Rai 1 e questa volta arriva direttamente dalle montagne.

Una nuova vita, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoUn luogo dove il silenzio pesa quanto le parole non dette e dove tornare significa affrontare ciò che si è lasciato indietro.

EUPHORIA 3: DETALHES QUE VOCÊ NÃO VIU! | Análise Trailer

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Euphoria 3: torna il teen drama Gen z più atteso tra salto temporale e finale annunciatoIl ritorno di Euphoria 3 segna un cambio di fase: salto temporale, personaggi più adulti e un finale sempre più vicino. Le immagini dalla premiere a Los Angeles. panorama.it

LaPresse. . I riflettori tornano ad accendersi sul cast di Euphoria. Zendaya ha incantato fan e fotografi sfilando sul red carpet per la première della terza, attesissima stagione della serie che ha rivoluzionato i teen drama. Un evento che unisce spettacolo e alta - facebook.com facebook

Il gioco della terza stagione di Euphoria è chiaro: a nessuno frega niente della trama (ammesso gliene sia mai fregato a qualcuno), l’obiettivo è prendere un cast che oggi sarebbe semplicemente fuori scala — forse il più folle mai visto in tv — e stuprarlo in ogn x.com