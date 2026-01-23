La quercia della libertà torna al Parco Goisis | Simbolo di amicizia e rispetto

Da bergamonews.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quercia della libertà, simbolo di amicizia e rispetto, torna al Parco Goisis di Monterosso a Bergamo. Dopo essere stata sradicata da vandali, la piccola pianta è stata ripiantata, insieme alla targa commemorativa, ripristinando così un importante simbolo di libertà e memoria nel parco. Un gesto che conferma l’importanza di preservare i simboli di valore civico e comunitario.

Tutto è bene quel che finisce bene. La piccola quercia simbolo della libertà del popolo basco che era stata piantata nella mattinata di mercoledì 21 gennaio e sradicata da vandali nella notte seguente, è tornata al suo posto, nel parco Goisis di Monterosso a Bergamo assieme alla targa commemorativa. Sia la pianta sia la targa sono state donate dalla  Fondazione Athletic Club Bilbao  al  Comune di Bergamo  come gesto di amicizia e rispetto per rafforzare i legami tra club, istituzioni e tifoserie, in occasione della partita di Champions League disputata lo scorso 21 gennaio tra Atalanta e Athletic Bilbao.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: “Abbiamo perso due volte”Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, al Parco Goisis di Bergamo, si sono verificati eventi che hanno segnato una perdita significativa per la città.

L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e videoL’Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sradicata la quercia della libertà donata dall'Athletic a Bergamo, Messina: Abbiamo perso due volte; DONISIA VED. CALLEGARI CHINOSI - Article; Bergamo, in dono la quercia di Gernika simbolo dell'Athletic Bilbao. Arriviamo da avversari, partiamo da amici; Vergogna a Bergamo, sradicata la quercia Guernica donata dall'Athletic Bilbao.

la quercia della libertàLa quercia della libertà torna al Parco Goisis: Simbolo di amicizia e rispettoLa pianta donata dalla Fondazione Athletic Club Bilbao al Comune di Bergamo era stata sradicata nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. bergamonews.it

la quercia della libertàSradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: Abbiamo perso due volteLa pianta, simbolo di libertà del popolo basco, era stata piantata nella mattinata di mercoledì. L'assessora: Gesto incivile e inaccettabile, una sconfitta sociale ... bergamonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.