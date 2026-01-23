La quercia della libertà torna al Parco Goisis | Simbolo di amicizia e rispetto

La quercia della libertà, simbolo di amicizia e rispetto, torna al Parco Goisis di Monterosso a Bergamo. Dopo essere stata sradicata da vandali, la piccola pianta è stata ripiantata, insieme alla targa commemorativa, ripristinando così un importante simbolo di libertà e memoria nel parco. Un gesto che conferma l’importanza di preservare i simboli di valore civico e comunitario.

Tutto è bene quel che finisce bene. La piccola quercia simbolo della libertà del popolo basco che era stata piantata nella mattinata di mercoledì 21 gennaio e sradicata da vandali nella notte seguente, è tornata al suo posto, nel parco Goisis di Monterosso a Bergamo assieme alla targa commemorativa. Sia la pianta sia la targa sono state donate dalla Fondazione Athletic Club Bilbao al Comune di Bergamo come gesto di amicizia e rispetto per rafforzare i legami tra club, istituzioni e tifoserie, in occasione della partita di Champions League disputata lo scorso 21 gennaio tra Atalanta e Athletic Bilbao.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo, Messina: “Abbiamo perso due volte”Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, al Parco Goisis di Bergamo, si sono verificati eventi che hanno segnato una perdita significativa per la città.

L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e videoL’Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia.

Questa mattina al Parco Goisis di Monterosso i tifosi dell'Athletic Club hanno piantato un seme di albero di Guernica, una quercia tradizionale del popolo basco che simboleggia libertà. E' stata anche posta una targa per ricordare questa trasferta in terra berga - facebook.com facebook