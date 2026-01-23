Dopo il danno subito all’albero di Gernika a Bilbao, nel parco Goisis è tornata la targa dell’amicizia tra Bergamo e Bilbao. La posa è avvenuta venerdì 23 gennaio, in seguito al match di Champions League. Questo gesto simbolico testimonia il legame tra le due città, rafforzato da incontri e iniziative condivise nel tempo. La targa rappresenta un segno di rispetto e collaborazione tra le comunità coinvolte.

IL GESTO. È stata posizionata nella giornata di venerdì 23 gennaio una targa in segno di amicizia tra le due città dopo il match di Champions. È stata posizionata nella giornata di venerdì 23 gennaio, al Parco Goisis di Monterosso, la targa commemorativa con l’iscrizione «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko«, accanto al seme dell’albero di Gernika, la quercia simbolo di libertà e giustizia scolpita anche nel logo dell Athletic Club Bilbao. All’indomani dell’incontro, il seme era stato purtroppo trovato sradicato, ed era stato prontamente rimesso a dimora già nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ecodibergamo.it - Dopo l'albero di Gernika di Bilbao divelto, torna al parco Goisis la targa dell'amicizia con Bergamo

Divelto l’albero di Gernika donato dall’Athletic Bilbao: «Una doppia sconfitta per Bergamo» - Foto e videoDopo la partita tra Bergamasca e Athletic Bilbao, è stato distrutto l’albero di Gernika, simbolo di amicizia tra le due comunità e dono del club basco.

La quercia della libertà torna al Parco Goisis: “Simbolo di amicizia e rispetto”La quercia della libertà, simbolo di amicizia e rispetto, torna al Parco Goisis di Monterosso a Bergamo.

