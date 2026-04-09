Espressione blasfema e linguaggio denigratorio | l’allenatore dell’Atalanta Primavera squalificato per la finale di Coppa Italia

L’allenatore dell’Atalanta Primavera è stato squalificato per due turni a causa di un’espressione blasfema e di un linguaggio denigratorio. La squalifica prevede la sua assenza dalla panchina nella finale di Coppa Italia di categoria, in programma mercoledì 29 aprile all’Arena Civica Brera di Milano contro la Juventus. La decisione riguarda esclusivamente il tecnico, che non potrà partecipare all’evento sportivo.

Mercoledì 29 aprile all’Arena Civica Brera di Milano l’Atalanta Primavera disputerà la finale della Coppa Italia di categoria contro i pari età della Juventus, ma senza poter avere in panchina il proprio allenatore Giovanni Bosi, che dovrà scontare una squalifica di due giornate. Il tecnico nerazzurro, ormai giunto alla terza stagione con l’Under 19 (e nei ranghi del vivaio dal 2017), è stato infatti espulso a metà della ripresa della semifinale vinta 2-0 contro il Sassuolo, apparentemente per delle proteste, per quanto è stato possibile capire in presa diretta. leggi anche. Allo stadio 'ricci' di sassuolo Coppa Italia Primavera, l’Atalanta vola in finale: Sassuolo sconfitto 2-0. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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