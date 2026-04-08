Coppa Italia Primavera l’Atalanta vola in finale | Sassuolo sconfitto 2-0

L’Atalanta Primavera si è qualificata per la finale della Coppa Italia di categoria 202526 dopo aver battuto il Sassuolo 2-0. La partita si è svolta nel territorio del Sassuolo, con l’Atalanta che ha segnato entrambe le reti nel corso del primo tempo. La formazione bergamasca, guidata dall’allenatore Giovanni Bosi, ha così ottenuto l’ingresso nella fase conclusiva del torneo.

I sigilli di Pedretti e Camara consentono ai nerazzurri guidati da Giovanni Bosi di staccare il pass per la finalissima contro la vincente di Juventus-Parma Sassuolo. L’Atalanta Primavera di Giovanni Bosi è la prima finalista della Coppa Italia di categoria della stagione 202526. I nerazzurri, impegnati allo Stadio ‘Ricci’, hanno piegato 2-0 i pari età e Sassuolo grazie ai gol di Pedretti nel corso della prima frazione di gioco e di Camara in ripartenza nell’ultimo segmento di partita. I nerazzurri, ora, attendono di conoscere il nome dell’avversario a cui contendere il trofeo e che uscirà dall’altra semifinale tra Juventus e Parma: l’atto decisivo si disputerà mercoledì 29 aprile all’Arena Civica di Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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