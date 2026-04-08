Coppa Italia Primavera l’Atalanta batte il Sassuolo e vola in finale contro la Juve

Mercoledì 8 aprile, nella semifinale di Coppa Italia Primavera, l’Atalanta ha battuto il Sassuolo sul loro campo. Pedretti ha aperto le marcature nel primo tempo, colpendo anche un palo, mentre nella ripresa Camara ha segnato il secondo gol. Con questa vittoria, i nerazzurri si sono qualificati per la finale contro la Juventus.

CALCIO. Mercoledì 8 aprile i nerazzurri di Bosi espugnano il campo dei neroverdi grazie al gol nel primo tempo di Pedretti, che centra anche un palo, e al raddoppio di Camara nella ripresa. Ultima sfida contro la Juventus che ha battuto 2-0 il Parma. Pedretti, Camara. Un gol per tempo e l’Atalanta è in finale nella Coppa Italia Primavera. Mercoledì 8 aprile i giovani nerazzurri di Giovanni Bosi (espulso nella ripresa per proteste) sbancano il campo del Sassuolo con un netto 2-0 in una gara ben gestita e sbloccata al 34’ da Pedretti dopo una conclusione di Baldo respinta dalla difesa neroverde. Il possibile raddoppio di Pedretti, in avvio di ripresa, si stampa sul palo, ma il 2-0 è solo rimandato ed è firmato in contropiede da Camara dopo una progressione personale a poco meno di un quarto d’ora dal termine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Coppa Italia Primavera, l’Atalanta batte il Sassuolo e vola in finale contro la Juve Coppa Italia Primavera, l’Atalanta vola in finale: Sassuolo sconfitto 2-0I sigilli di Pedretti e Camara consentono ai nerazzurri guidati da Giovanni Bosi di staccare il pass per la finalissima contro la vincente di... Ultimissime Juve LIVE: la designazione per Atalanta Juve, la Primavera in finale di Coppa Italiadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Atalanta in finale di Coppa Italia Primavera; Coppa Italia Primavera | Juventus-Parma | La partita; Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficiali; Coppa Italia Primavera | Emiliano Bigica prima della semifinale Sassuolo-Atalanta. Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfideràLa Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissim ... tuttosport.com Coppa Italia Primavera, l’Atalanta vola in finale: Sassuolo sconfitto 2-0I sigilli di Pedretti e Camara consentono ai nerazzurri guidati da Giovanni Bosi di staccare il pass per la finalissima contro la vincente di Juventus-Parma ... bergamonews.it FLASH| La Juve Primavera vola in finale di Coppa Italia: battuto 2-0 il Parma nel finale Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook VIDEO Coppa Italia Primavera: Juventus-Parma 2-0, bianconeri in finale! ow.ly/uWyX50YFV9K x.com