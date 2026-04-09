Esposito ventenne calcia il primo rigore decisivo nella sfida Italia-Bosnia

Durante la partita tra Italia e Bosnia, un giovane calciatore di 20 anni ha calciato il primo rigore decisivo. Questa è stata la sua prima presenza ufficiale con la nazionale italiana. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa, grazie al tiro preciso del calciatore. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media presenti allo stadio.

"> Esordio di Pio Esposito nella squadra italiana. Zenica, Bosnia ed Erzegovina – 31 marzo: Francesco Pio Esposito, giovane talento italiano, esprime la sua delusione durante la finale dei playoff europei per i Mondiali FIFA 2026 contro la Bosnia ed Erzegovina al Stadion Bilino Polje. La partita si è conclusa con un esito drammatico per gli Azzurri, che hanno mancato la qualificazione per il terzo torneo consecutivo. Nel momento decisivo della serie di rigori, sono emerse alcune domande riguardo alla scelta di Esposito di calciare il primo penalty. Inizialmente, le intenzioni dello staff tecnico prevedevano che il giovane attaccante partisse dalla terza posizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Esposito, ventenne, calcia il primo rigore decisivo nella sfida Italia-Bosnia. Bosnia Italia, spuntano due retroscena sul naufragio azzurro: Pio Esposito non era il primo rigorista, ma…di Redazione Inter News 24Bosnia Italia, sputano due retroscena dopo il naufragio degli Azzurri: Pio Esposito non era stato scelto come primo... Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia: chance per Pio Esposito nella finale playoffL'Italia in campo contro la Bosnia martedì 31 marzo nella finale dei playoff 2026. Temi più discussi: Pio Esposito contro Cristante, a Pasqua il derby degli anti-eroi azzurri; Il carro di Gattuso; Pio Esposito e la scelta di Gattuso di mandare un 20enne come primo rigorista: fatale ma necessaria; L’Italia chiamò: questa sera la sfida per accedere al Mondiale. Bosnia-Italia 5-2, Pio Esposito e Cristante sbagliano dal dischetto: azzurri fuori dal MondialeRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito nefasti: azzurri affossati e bufera social sul blocco InterI social si scagliano contro il blocco Inter dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: Bastoni, Dimarco e Pio Esposito nel mirino per la sfida con la Bosnia ... sport.virgilio.it Certe storie sembrano inventate… invece no! Italia-Bosnia: mentre Donnarumma si prepara ai rigori, sparisce il foglietto con i nomi di chi avrebbe calciato e dove. Lo prende un raccattapalle di 14 anni, Si chiama Afan Cizmic, attaccante da 18 gol in 12 partite. I - facebook.com facebook #Malagò presidente #Figc, il piano #Gravina contro #Abodi. Italia-Bosnia, il retroscena premio partita x.com