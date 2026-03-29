Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia | chance per Pio Esposito nella finale playoff

L’Italia si prepara per la partita contro la Bosnia valida per i playoff del 2026, in programma martedì 31 marzo a Zenica. L’allenatore ha deciso di mantenere un’incertezza sulla formazione in attacco, lasciando aperta la possibilità di inserire un giovane attaccante nella finalissima. La squadra si allena regolarmente in vista dell’incontro decisivo.

L'Italia in campo contro la Bosnia martedì 31 marzo nella finale dei playoff 2026. Per la sfida di Zenica Gattuso ha solo un dubbio, in attacco. Gli altri titolarissimi sono confermati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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