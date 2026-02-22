Estorsione ai danni di un imprenditore della nautica | ha pagato 250mila euro in 3 anni

Un imprenditore della nautica a Pesaro ha versato 250mila euro in tre anni dopo aver ricevuto richieste di estorsione. Gli estorsori, secondo le indagini, hanno minacciato di danni alla sua attività se non avesse pagato. L’uomo ha deciso di denunciare le pressioni e ha conseguito l’arresto di alcuni sospettati. La vicenda si è svolta tra minacce e pagamenti forzati, creando tensione nel settore locale della nautica. La questione resta aperta alle autorità.

Pesaro, 22 febbraio 2026 – Per tre anni avrebbero chiesto e ottenuto fino a 250mila euro da un i mprenditore pesarese della nautica. Perquisite due persone residenti a Fano, sequestrati i cellulari. In un episodio sarebbe stata mostrata una pistola, ritenuta intimidatoria dall'accusa. Sullo sfondo, questioni legate al lavoro. Un'escalation silenziosa, fatta di richieste mensili sempre più pesanti. Indagine per estorsione. È questa l'ipotesi al centro dell'indagine per estorsione avviata dai carabinieri dopo la denuncia di un imprenditore di Pesaro, titolare di un 'azienda del settore nautico. Nel mirino sono finiti due uomini residenti a Fano, entrambi di origine marocchina ma in Italia da decenni, sottoposti a perquisizione domiciliare con sequestro di telefoni cellulari.