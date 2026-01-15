Winter Trekking nel Parco del Partenio l' escursione organizzata da Irpiniavventura

Domenica 18 gennaio, Irpiniavventura organizza un’escursione di Winter Trekking nel Parco Regionale del Partenio. L’itinerario permette di esplorare ambienti naturali distinti, valorizzando le bellezze del paesaggio invernale. Un’occasione per avvicinarsi alla natura in modo semplice e rispettoso, attraverso un percorso adatto a tutti gli appassionati di escursionismo e natura.

Domenica 18 gennaio è in programma un suggestivo Winter Trekking nel cuore del Parco Regionale del Partenio, un’escursione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di ambienti naturali molto diversi tra loro, uniti dal fascino dell’inverno. L’iniziativa è organizzata da Irpiniavventura e si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Escursione d’autunno, alla scoperta di Campo Maggiore nel Parco del Partenio

Leggi anche: Irpiniavventura, escursione sul Sentiero delle Sirenuse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La magia del lago... #hiking #trekking #escursioni #winter #snow #lake facebook