Escursione ' I pinnacoli del Vallone di Santa Venera'

Domenica 8 febbraio 2026, un gruppo di escursionisti si prepara a scoprire i Pinnacoli del Vallone di Santa Venera. L’evento, organizzato dall’associazione SI AMO in collaborazione con il geologo Alain Risuglia, promette un’esperienza tra la natura e la roccia. I partecipanti partiranno di prima mattina, pronti a percorrere sentieri e ammirare le formazioni di pietra che si stagliano nel paesaggio. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e scoperte, con una guida esperta pronta a

Domenica 08 Febbraio 2026. I Pinnacoli del Vallone Santa Venera. Escursione Associazione SI AMO in collaborazione con il geologo e guida ambientale Alain Risuglia. Un percorso che ci porterà all'interno di una valle semisconosciuta, caratterizzata da un paesaggio selvaggio e fuori dal tempo.

