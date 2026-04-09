Esce di strada con l' auto e si rifiuta di sottoporsi all' etilometro | denunciato

Un uomo di 63 anni è stato denunciato dopo aver causato un incidente stradale e aver lasciato l’ospedale senza sottoporsi agli esami tossicologici richiesti. Secondo quanto riferito, l’uomo ha anche rifiutato di sottoporsi all’etilometro, impedendo così i controlli sulla presenza di alcool nel sangue. L’incidente e il successivo comportamento hanno portato alla denuncia da parte delle autorità competenti.

Un 63enne è stato denunciato per essersi allontanata dall'ospedale per evitare gli esami tossicologici dopo un incidente stradale.Nei giorni scorsi il personale della Polizia locale di Città di Castello è intervenuto a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Coppi, che ha visto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Finisce fuori strada, causa danni e si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: denunciatoUn automobilista è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito...

Leggi anche: Provoca un incidente e si ribalta con l'auto, ma rifiuta di sottoporsi all'alcol test

Temi più discussi: Esce di strada con l'auto, anziano ferito a Saliceto; Esce di strada con l'auto, muore 33enne nel veronese; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Esce di strada con la macchina e precipita nella scarpata: 30enne portata in ospedale.

Pauroso incidente in montagna: un'auto esce di strada e precipita lungo il pendio. A bordo due uomini: uno dei feriti è stato elitrasportato in ospedaleCARISOLO. Stava salendo lungo la strada di montagna che porta alla cima Lancia quando il conducente ha perso il controllo della macchina che è precipitata lungo la scarpata. Sono stati momento di paur ... ildolomiti.it

Auto esce di strada e rompe un tubo del gasUn altro incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì, a Godo, su via Faentina. Un uomo, alla guida di una Fiat Punto, è uscito di strada, per cause ancora da accertare. L'auto è finit ... ravennawebtv.it

Esce ‘Tutti drogati’, il nuovo album di Effenberg - facebook.com facebook

Si conclude all’esordio il percorso di Lorenzo Musetti a Monte-Carlo. Il finalista della passata edizione è stato eliminato da Valentin Vacherot 7-6, 7-5 al termine di un incontro molto lottato. Esce di scena al secondo turno anche Flavio Cobolli, sconfitto 6-3, 6-3 x.com