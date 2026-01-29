Provoca un incidente e si ribalta con l' auto ma rifiuta di sottoporsi all' alcol test

Un uomo ha provocato un incidente questa mattina in centro città. Dopo lo scontro con un’altra vettura, ha perso il controllo e si è ribaltato contro un marciapiede e un palo dell’illuminazione pubblica. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, lui si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, creando scompiglio tra testimoni e forze dell’ordine. La polizia sta ancora chiarendo la dinamica e le eventuali responsabilità.

Il sinistro avvenuto sul territorio di Aprilia. Per il conducente sequestro del veicolo e ritiro della patente Si è ribaltato con l'auto dopo essersi scontrato con un altro veicolo e aver urtato il marciapiede e un palo dell'illuminazione pubblica. Nel sinistro, avvenuto sul territorio di Aprilia, è rimasta danneggiata anche una terza auto che era regolarmente parcheggiata lungo la strada. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato locale, mentre i soccorsi hanno trasportato il conducente dell'auto ribaltata in ospedale. L'automobilista ha però rifiutato di sottoporsi agli esami alcolemici e tossicologici previsti dalla normativa.🔗 Leggi su Latinatoday.it

