Santa Teresa Riva erosione costiera | definito il cronoprogramma degli interventi sul litorale

A Santa Teresa Riva si lavora già al recupero della costa. La Regione ha definito il cronoprogramma degli interventi per fermare l’erosione costiera e ha incontrato i tecnici a Palermo per accelerare i lavori. La riunione si è concentrata sullo stato di avanzamento delle operazioni di messa in sicurezza del litorale, uno dei più importanti della zona jonica messinese. Ora si punta a partire il prima possibile con i cantieri, per proteggere spiagge e abitazioni.

Si è svolta a Palermo, presso la sede della Struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, una riunione dedicata allo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del litorale di Santa Teresa Riva, uno dei centri più rappresentativi della costa jonica messinese. Al tavolo tecnico hanno preso parte il soggetto attuatore Sergio Tumminello, il sindaco Danilo Lo Giudice, il Rup Francesco Pagano, il progettista Pietro Agnello e il dirigente Giampiero Di Magro, sotto il coordinamento della Struttura guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

