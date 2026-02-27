Prendeva reddito di cittadinanza ma nascondeva 140mila euro in un borsone

A Castelfiorentino, un uomo sospettato di detenzione e spaccio di cocaina è stato oggetto di un sequestro di oltre 140mila euro in contanti, eseguito dalla guardia di finanza su disposizione del giudice per le indagini preliminari. L’indagato, che percepiva il reddito di cittadinanza, aveva nascosto i soldi all’interno di un borsone. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine della procura di Firenze.

La procura di Firenze (DDA Antimafia), con la guardia di finanza, ha eseguito a Castelfiorentino un'ordinanza del GIP che dispone un sequestro preventivo di oltre 140mila euro (contanti) a carico di un soggetto gravemente indiziato di detenzione e spaccio di cocaina.Durante una perquisizione.