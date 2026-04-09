La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di Enrico Pazzali, ex presidente di una nota associazione del settore. Contestualmente, sono state chiuse le indagini a carico di 81 persone coinvolte nel procedimento. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a questioni amministrative e finanziarie, con l'accertamento di elementi che hanno portato alla richiesta di processo. La decisione ora passerà al giudice competente per le eventuali fasi successive.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. Seconda tranche con al centro, in particolare, i “clienti” di Equalize. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Pierina Paganelli, mi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 persone

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Si parla di: Inchiesta spioni, i giudici: La voracità di Pazzali nella richiesta di dossieraggi.

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