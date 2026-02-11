C'è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files | Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine Maxwell

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann. Nei file di Epstein, un testimone dice di aver visto la bambina a passeggio con Ghislaine Maxwell due anni dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2007 in Portogallo. La notizia riaccende l’interesse sulla vicenda e apre nuovi interrogativi sulla possibile ricostruzione dei fatti.

C'è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files: un testimone l'avrebbe vista camminare per strada con Ghislaine Maxwell due anni dopo la sparizione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

