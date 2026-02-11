C'è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files | Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine Maxwell

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann. Nei file di Epstein, un testimone dice di aver visto la bambina a passeggio con Ghislaine Maxwell due anni dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2007 in Portogallo. La notizia riaccende l’interesse sulla vicenda e apre nuovi interrogativi sulla possibile ricostruzione dei fatti.

C'è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files: un testimone l'avrebbe vista camminare per strada con Ghislaine Maxwell due anni dopo la sparizione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ghislaine Maxwell non ha risposto alle domande dei parlamentari americani, preferendo invocare il quinto emendamento.

La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner.

Un documentario di Netflix sul caso Madeleine McCann ha portato nel 2019 un informatore a segnalare alle autorità statunitensi un possibile legame tra Jeffrey Epstein e lo scandalo di un orfanotrofio portoghese https://l.euronews.com/RpYr - facebook.com facebook

Il sistema Epstein ebbe un ruolo nella scomparsa della piccola Madeleine McCann Una teoria del complotto circolante in rete da anni trova riscontro negli Epstein Files, dove si trova una testimonianza raccolta dalla FBI su un presunto avvistamento di Maddy x.com