Negli atti legati a Epstein spuntano anche i nomi di Rula Jebreal e Julian Schnabel. La giornalista e il pittore sono citati rispettivamente 24 e 48 volte, ma questo non significa che abbiano avuto rapporti diretti. Molte volte si parla di inviti o di partecipazioni a eventi, più che di incontri frequenti. La scoperta alimenta le domande sulla reale natura di queste connessioni.

Fra i nomi individuati negli Epstein files è emerso, con 24 citazioni, anche quello della giornalista di origini palestinesi Rula Jebreal e del suo già fidanzato (dal 2007 al 2001) nonché pittore e regista newyorchese Julian Schnabel, che invece comprare 48 volte Le ripetizioni, però, non equivalgono automaticamente a una prova di frequentazione diretta e stabile: in molti casi si tratta di inviti, liste di partecipanti o riferimenti indiretti legati a eventi pubblici e privati. Uno dei documenti più rilevanti citati nella revisione delle carte è una mail datata 25 agosto 2010 che contiene una lista di invitati per una “colazione per lo Yom Kippur” nella residenza newyorchese di Epstein nell’Upper East Side. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando Jeffrey Epstein uscì dal carcere nel luglio del 2009, non si limitò a tornare libero.

C'è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

