Sannazaro cosa rimane del teatro | le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco

Il drone dei Vigili del fuoco ha immortalato i resti del teatro Sannazaro, a causa di un incendio che ha devastato la struttura. Le riprese mostrano solo uno scheletro circolare, con le mura annerite e parti crollate. Ora, le immagini evidenziano la dimensione reale dei danni subiti dall’edificio.

Impressionanti le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco di ciò che resta del teatro Sannazaro: uno scheletro circolare. Le fiamme non hanno risparmiato nulla: non esistono più le belle poltrone, gli stucchi dorati, i balconcini, le luci che hanno brillato sugli artisti più importanti della scena partenopea e più in generale italiana. I palchi che hanno ospitato il pubblicano sembrano tristi occhi neri che affacciano sul vuoto fatto di fumo e cenere. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati. "Fare chiarezza sulle cause" .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le fotoIl Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio che si è sviluppato questa mattina.

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiammeUn incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di 22 appartamenti vicini.

