Sannazaro cosa rimane del teatro | le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco
Il drone dei Vigili del fuoco ha immortalato i resti del teatro Sannazaro, a causa di un incendio che ha devastato la struttura. Le riprese mostrano solo uno scheletro circolare, con le mura annerite e parti crollate. Ora, le immagini evidenziano la dimensione reale dei danni subiti dall’edificio.
Impressionanti le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco di ciò che resta del teatro Sannazaro: uno scheletro circolare. Le fiamme non hanno risparmiato nulla: non esistono più le belle poltrone, gli stucchi dorati, i balconcini, le luci che hanno brillato sugli artisti più importanti della scena partenopea e più in generale italiana. I palchi che hanno ospitato il pubblicano sembrano tristi occhi neri che affacciano sul vuoto fatto di fumo e cenere. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati. "Fare chiarezza sulle cause" .🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le fotoIl Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio che si è sviluppato questa mattina.
Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiammeUn incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando l'evacuazione di 22 appartamenti vicini.
Argomenti discussi: Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro; Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: Completamente compromesso. Case evacuate; Incendio nel cuore di Chiaia, distrutto il Teatro Sannazaro VIDEO.
Vigili del fuoco, il teatro Sannazaro è completamente compromessoFa una primissima stima il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, sull'incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli. I danni sono ingenti, il teatro purtr ... ansa.it
Incendio al Sannazaro di Napoli, il teatro quasi del tutto distrutto dalle fiammeA dirlo è il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano. Evacuati alcuni residenti delle abitazioni vicine ... lasicilia.it
Non possiamo che essere al fianco del Teatro Sannazaro, oggi più che mai. Perché quando un teatro viene ferito, non bruciano solo legno e velluti: vacilla una parte dell’anima collettiva, si incrina un presidio di memoria, bellezza e lavoro. Sappiamo cosa sig facebook
