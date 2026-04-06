Ischia doppio fronte di fuoco sull' Epomeo minaccia le abitazioni

Domenica di Pasqua si è sviluppato un vasto incendio sul Monte Epomeo, a Ischia, con fiamme che hanno interessato la vegetazione e minacciato alcune abitazioni della zona. L'incendio, che si è verificato nel tardo pomeriggio, ha portato all'intervento dei vigili del fuoco e delle forze di emergenza. In serata, il Prefetto di Napoli ha disposto l'attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi, che si è riunito alle ore 22.

La Prefettura ha disposto la vigilanza e la cinturazione dell'area da parte delle forze dell'ordine a tutela della pubblica e privata incolumità NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Epatite, l'infettivologo del Cotugno: "Casi in discesa. Vigilanza sui mitili a Pasqua" Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Un incendio minaccia le abitazioni, vigili del fuoco in azione nell’aretino. Arriva anche l’elicotteroPieve Santo Stefano (Arezzo), 7 marzo 2026 – Un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, ha interessato i boschi in località... Codena come Niscemi, imponente frana minaccia le abitazioni. “Paesi tagliati fuori”Carrara, 18 febbraio 2026 – La frana di Santa Croce a Codena non sarà messa in sicurezza per mancanza di soldi. Si parla di: Ischia, doppio fronte di fuoco sull'Epomeo minaccia le abitazioni; Trump, la trappola del doppio fronte. Pasqua in sordina a Ischia e Procida, la stagione parte senza boomSarà una Pasqua in sordina per Ischia e Procida sul fronte turistico, con flussi in ingresso positivi ma lontani dai livelli delle stagioni migliori. (ANSA) ... ansa.it