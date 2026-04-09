Enzo Iacchetti a Benevento | satira e risate chiudono la stagione
Stasera alle 20.45, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà Enzo Iacchetti per lo spettacolo
Stasera, alle ore 20.45, il palcoscenico del Teatro Comunale di Benevento ospiterà Enzo Iacchetti per la rappresentazione di Buongiorno, Ministro!. L’evento segna ufficialmente la chiusura della stagione teatrale 20252026 denominata Città Spettacolo Teatro, portando in scena una commedia scritta dal drammaturgo spagnolo Jordi Galcerán che intreccia satira sociale e dinamiche romantiche. Il cast e la trama dietro la satira politica. Al centro della narrazione si trova un esponente del governo travolto da un caso di corruzione, un uomo che, spinto dal disperato desiderio di rimediare ai propri errori, decide di abbandonare tutto. La sua traiettoria prende però una svolta imprevista quando entra in scena una venditrice porta a porta, una donna dotata di una forte carica umana capace di scuotere la fredda realtà del. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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