Entra con l' auto nella vetrina del negozio Barney in pieno centro Il video
Un 26enne ubriaco ha causato danni significativi entrando con l’auto nella vetrina del negozio Barney nel centro città. L’incidente ha provocato ingenti danni alla struttura, lasciando il negozio in attesa di risarcimento dall’assicurazione. La commessa ha commentato la situazione, sottolineando l’attesa per il rimborso. Il video dell’evento mostra l’impatto e le conseguenze di un episodio che ha coinvolto sicurezza e responsabilità.
Denunciato 26enne ubriaco. Danni ingenti. La commessa: "Aspettiamo che l'assicurazione ci ripaghi di tutto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
