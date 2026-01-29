Venezia-Carrarese sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Venezia si prepara ad affrontare la Carrarese al Pierluigi Penzo nel match di sabato 31 gennaio alle 15:00. I veneziani vogliono continuare la loro corsa in vetta alla Serie B, mentre gli ospiti cercano punti importanti in trasferta. Le due squadre sono pronte a scendere in campo, con i tifosi che aspettano un’altra partita intensa.

Il Venezia prosegue il suo cammino spedito nella lotta al vertice della Serie B e sabato ospita la Carrarese al Pierluigi Penzo. I lagunari hanno vinto tutte le ultime sei sfide e non hanno assolutamente intenzione di fermarsi, anche perché Frosinone e Monza tengono il passo e non rendono certo nemmeno l’ingresso nelle prime due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00, allo stadio Partenio, si affrontano Avellino e Carrarese in una sfida che promette equilibrio.

Carrarese, Calabro: In Venezia non dovrà intimidirci, bensì motivarciAntonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Venezia, partita valida per la 22ª. tuttomercatoweb.com

Carrarese, Calabro: Contro il Venezia con la mente libera e la consapevolezza di chi sa di affrontare una delle squadre più forti del campionatoDi seguito la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Venezia e Carrarese, partita valida per la 22ª giornata. tuttob.com

