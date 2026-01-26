Energia via libera del Consiglio Europeo | lo stop al gas russo dal 2027 è legge
Il Consiglio Europeo ha approvato ufficialmente il regolamento che vieta le importazioni di gas russo a partire dal 2027. Questa decisione segna un passo importante nella strategia energetica dell’Unione Europea, volta a ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche provenienti dalla Russia e a promuovere alternative più sostenibili. La misura entrerà in vigore nei prossimi anni, contribuendo a definire il quadro energetico europeo nel medio termine.
Arriva dal Consiglio Ue il via libera definitivo al regolamento che porrà fine alle importazioni di gas dalla Russia a partire dal 2027. Il regolamento prevede che l’importazione nell’Ue di gas dalla Russia, sia via tubo che sotto forma di Gnl venga proibita, con una certa gradualità: il divieto si applica sei settimane dopo l’entrata in vigore del regolamento, mentre i contratti in essere godranno di un periodo di transizione. Un divieto totale si applicherà alle importazioni di Gnl dall’inizio del 2027, dall’autunno del 2027 per le importazioni via tubo. Stati Ue dovranno verificare provenienza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su consiglio europeo
Gas russo, l'Ue insiste e vara lo stop: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per divieto totale di import entro l'autunno 2027
Stop al gas russo in Ue, via libera definitivo dal Parlamento europeo. Lega e M5s votano contro
Il Parlamento europeo approva con vasta maggioranza lo stop alle importazioni di gas e GNL dalla Russia, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione.
Ultime notizie su consiglio europeo
Argomenti discussi: Target clima Ue 2040: via libera all’Envi, in plenaria a febbraio; Approvata dalla Giunta la copertura dei contributi per la riqualificazione energetica degli edifici; Arrivano i fondi per l’ex Ilva: via libera definitivo della Camera al decreto; Trivelle in Veneto, gli industriali: Sugli idrocarburi anche la Regione faccia la sua parte.
Energia, via libera alle regole sul biometano sostenibile nel sistema ETSEnergia, via libera alle regole sul biometano sostenibile nel sistema ETS, Comitato ETS approva le indicazioni tecnico-operative ... ecodallecitta.it
BORGO MEZZANONE Via libera all’impianto agrivoltaico di Borgo Mezzanone: autorizzazione definitiva dalla RegioneUn progetto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che sorgerà nei territori comunali di Manfredonia e Foggia ... statoquotidiano.it
La presidente della Commissione #UE Ursula #VonderLeyen, insieme al presidente del Consiglio europeo #antoniocosta partecipano in #India a #NuovaDelhi alla parata per la Festa della Repubblica indiana come ospiti d'onore x.com
Meloni: «Ho chiesto a Trump di riconfigurare il progetto per la Striscia». Al Consiglio europeo la premier guida il fronte del no al “bazooka”, la Polonia si schiera con Macron - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.