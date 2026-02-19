Dalla Regione riprogrammati 3 milioni per sostenere lo sviluppo dell' economia abruzzese | accolta la proposta dell' assessore Magnacca

La Regione ha deciso di riprogrammare 3 milioni di euro del suo bilancio per favorire l'economia abruzzese. La scelta nasce dall’esigenza di stimolare le imprese locali e creare nuovi posti di lavoro. L’assessore Magnacca ha presentato questa proposta, che mira a finanziare progetti di innovazione e sviluppo territoriale. La somma sarà destinata a diverse iniziative, tra cui il sostegno alle piccole aziende e ai settori più colpiti dalla crisi. La riprogrammazione entra in vigore da subito per accelerare gli interventi.

Una somma di 3 milioni di euro dal bilancio regionale riprogrammata per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese. È la proposta dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, approvata dalla giunta regionale per riprogrammare le economie derivanti dai fondi dell'assessorato. L'assessore sottolinea come l'artigianato rappresenti "un settore in cui credo per tramandare i saperi attraverso i nostri giovani, e le botteghe scuola sono uno strumento condiviso da tutto il consiglio e sollecitato da una parte dell'opposizione, in particolare dal consigliere Pepe. Dobbiamo continuare come Regione Abruzzo a sostenere questo settore e conservare il saper fare che contribuisce all'immagine del made in Italy.