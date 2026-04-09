Enel Eni Leonardo Enav | ecco le nomine del ministero dell’economia Un ballo di poltrone in cui Salvini ha una piccola vittoria

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha presentato le liste di nomine per il rinnovo dei consigli di amministrazione di alcune grandi aziende pubbliche e private, tra cui Enel, Eni, Leonardo e Enav. Si tratta di un passaggio che coinvolge diverse nomine, con il ministro che ha depositato le liste ufficiali. In questo quadro, si registra un cambiamento nelle composizioni dei consigli e alcune variazioni rispetto alle precedenti assegnazioni.

Cambio di poltrone in Enel, Enav, Eni e Leonardo. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo dei cda. All’Enel il ministero riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l’Eni il ministero riconferma per il quinto mandato l’ad Claudio Descalzi e indica per il ruolo di presidente Giuseppina Di Foggia, l’attuale ad di Terna. Al posto di Di Foggia in Terna subentra come ad Pasqualino Monti. Monti era fino ad oggi ad Enav. E l’Enav va a Salvini con Igor De Biasio, oggi presidente di Terna ed ex cda Rai in quota Lega. Accanto a lui, come presidente viene indicato Sandro Pappalardo, l’attuale a capo di Ita Airways. 🔗 Leggi su Open.online

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di...

Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

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Ecco le nomine del Ministero dell’Economia per Enel, Enav, Eni e LeonardoPer i vertici di Enav fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in vista dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, le ... ilcorrieredelgiorno.it

Mef conferma Descalzi e Cattaneo per Eni e Enel, Mariani sarà ad Leonardo - facebook.com facebook

Alessandro Monteduro nominato nel cda di Enel. Credo sia la prima volta che il capo di gabinetto del sottosegretario con delega all’intelligence viene nominato dal governo nel cda di una partecipata. x.com