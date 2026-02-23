Sciopero aereo 26 febbraio 2026 | voli a rischio per 24 ore compagnie coinvolte e fasce di garanzia

Uno sciopero aereo previsto per il 26 febbraio 2026 causa una possibile sospensione dei voli per 24 ore. La protesta coinvolge diverse compagnie e potrebbe portare a cancellazioni e ritardi, specialmente nelle fasce di maggiore afflusso. I passeggeri devono prepararsi a possibili disagi, mentre le autorità cercano di garantire servizi essenziali. La giornata di protesta si avvicina e le compagnie stanno aggiornando i clienti sulle alternative di viaggio.

Roma, 23 febbraio 2026 – Febbraio si chiude con il fiato sospeso per chi vola. Dopo lo stop imposto dal governo in piena Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, lo sciopero nazionale del comparto aereo è stato riprogrammato per giovedì 26 febbraio. Una giornata che si annuncia complessa, tra cancellazioni, ritardi e possibili disagi negli scali principali. Le ragioni dello sciopero. In origine la mobilitazione era prevista per il 16 febbraio. La coincidenza con i le olimpiadi ha però portato alla precettazione da parte del Ministero dei Trasporti, per garantire la mobilità di atleti, staff e turisti negli aeroporti strategici del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Scioperi aerei e treni del 26, 27 e 28 febbraio: fasce di garanzia, orari e voli a rischio

Sciopero Atm Milano il 15 gennaio 2026, orari, fasce di garanzia e linee coinvolte

