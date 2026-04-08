Empoli l’ora della verità Contro Padova ed Entella saranno gare decisive

L’Empoli si prepara ad affrontare due partite decisive contro Padova ed Entella. La squadra si presenta con una prestazione limitata a Genova, dove ha concluso senza tiri nello specchio e ha vinto solo tre contrasti in tutta la partita. Questi numeri evidenziano le difficoltà incontrate durante l’ultimo incontro e aumentano l’attesa per le prossime sfide, considerate fondamentali per il percorso della squadra.

Due dati fotografano meglio di ogni altra cosa la prestazione dell’ Empoli a Genova. Zero tiri nello specchio della porta ed appena tre contrasti vinti nell’arco degli interi novanta minuti. E in uno scontro diretto per la salvezza a sei giornate dalla fine sono numeri inaccettabili. Caserta ha ragione che non perdere gli scontri diretti è fondamentale e, infatti, su un pari a Genova avrebbero messo la firma in tanti. Ma questo significa fare il mero compitino senza ritmo, senza intensità, senza ’rabbia’. La Sampdoria, che come gli azzurri ha palesato di stare in fondo alla classifica per un motivo, è però apparsa almeno più determinata e reattiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Empoli, l’ora della verità. Contro Padova ed Entella saranno gare decisiveGli zero tiri nello specchio e i soli tre contrasti vinti a Genova devono far riflettere. Per continuare ad avere il destino nelle proprie mani gli azzurri devono vincere. sport.quotidiano.net

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