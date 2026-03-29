Al teatro Arcimboldi di Milano tributo al Maestro Ennio Morricone e alle sue indimenticabili musiche da film Il video di Amicait

Al teatro Arcimboldi di Milano si è tenuto un evento dedicato alle composizioni del Maestro Ennio Morricone, con un tributo musicale alle sue colonne sonore più celebri. È stato possibile ascoltare dal vivo brani scelti dal compositore, accompagnati da un'esibizione eseguita da musicisti. Il video dell'evento è stato diffuso dal sito Amica.it.

(askanews) – Non solo un modo per ascoltare dal vivo le musiche del maestro Ennio Morricone, ma anche per ricordare il suo percorso storico grazie a grafiche e videoproiezioni che seguono l’evoluzione delle sue creazioni, dalle collaborazioni degli anni Sessanta al secondo Oscar per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Un’orchestra di 40 elementi e un grande coro interpretano le più belle colonne sonore della storia del cinema in Tributo a Morricone Film History. Lo show torna al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dopo le repliche esaurite del 2025, mercoledì primo aprile 2026. GUARDA LE FOTO Quentin Tarantino: le foto e i trailer dei suoi 9 film (aspettando con impazienza il numero 10). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al teatro Arcimboldi di Milano tributo al Maestro Ennio Morricone e alle sue indimenticabili musiche da film. Il video di Amica.it Articoli correlati Leggi anche: Ferrara omaggia il genio di Ennio Morricone con una serata dedicata alle sue musiche Tributo a Morricone film history: percorso dalle prime collaborazioni con Sergio Leone alle musiche per HollywoodGiovedì 5 marzo al teatro Massimo di Pescara si terrà uno spettacolo che ha ottenuto il grandissimo successo in tutta Italia. Una selezione di notizie su Al teatro Arcimboldi di Milano tributo... Temi più discussi: Notre Dame de Paris al Teatro Arcimboldi incanta ancora Milano; Teatro Arcimboldi di Milano: Stagione di Danza 2025-2026; Le guerriere K-popal Tam – Teatro Arcimboldi Milano; Tributo a Morricone: Film History al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Tributo a Morricone: Film History al TAM Teatro Arcimboldi MilanoMilano, 25 mar. (askanews) - Non solo un modo per ascoltare dal vivo le musiche del maestro Ennio Morricone, ma anche per ricordare il suo percorso ... quotidiano.net Les Étoiles, gala di danze con ballerini dai maggiori teatri del mondoSabato 11 e domenica 12 aprile 2026 - rispettivamente alle ore 21.00 e alle ore 17.00 - al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) torna in scena Les Étoiles, il celebre gala ... mentelocale.it Sono al Teatro Arcimboldi Milano per assistere all’Opera Popolare Notre Dame de Paris Pagina Ufficiale. Buon sabato sera a tutti - facebook.com facebook