Splügen | Ustioni gravi a cuoco per esplosione in cucina indaga la Polizia sulla sicurezza sul lavoro

A Splügen, un giovane cuoco di 23 anni ha riportato gravi ustioni dopo l'esplosione di una capsula di panna, che si è verificata mentre stava preparando il pranzo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla sicurezza sul lavoro nel ristorante. Il cuoco, colpito da una fiammata improvvisa, è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La scena si è trasformata in un momento di caos, con fiamme alte e il personale che cercava di aiutare.

Esplosione in Friggitrice: Giovane Cuoco Gravemente Ustionato a Splügen. Una mattinata di panico si è vissuta a Splügen, nei Grigioni svizzeri, dove un cuoco di 23 anni ha subito gravi ustioni a causa dell'esplosione di una capsula per sifone della panna finita accidentalmente in una friggitrice. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale universitario di Zurigo dall'elisoccorso Rega. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. La Dinamica dell'Incidente. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 all'interno della cucina di un ristorante locale.