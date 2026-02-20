Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione | Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina

Oggi si è firmato un accordo che mira a rivoluzionare la ristorazione: il ruolo del cuoco viene paragonato a quello di un ingegnere della cucina. Venerdì mattina, nella sede di Orogel, è stata annunciata questa collaborazione tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese. L’obiettivo è sviluppare nuove competenze e strumenti per migliorare il settore Horeca, coinvolgendo chef, ristoratori e formatori in un progetto condiviso. L'iniziativa si rivolge a tutto il comparto.

Venerdì mattina nella sede di Orogel è stata presentata un'ambiziosa alleanza tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese, dedicata al mondo Horeca, cioè alle attività che fanno parte della ristorazione. Un patto di collaborazione per agevolare l'innovazione delle cucine e del servizio di ristorazione, per fornire strumenti idonei a risolvere i problemi che queste attività incontrano, un progetto che coinvolgerà diverse realtà imprenditoriali del territorio.