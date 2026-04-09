Emergenze sanitarie e catastrofi | l' Oms punta sul centro di ricerca di Novara

L’università del Piemonte Orientale, situata a Novara, si distingue come un centro di eccellenza nel campo delle emergenze sanitarie. L’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di rafforzare la collaborazione con questa istituzione, puntando sulla sua esperienza e sulle strutture di ricerca presenti sul territorio. La partnership mira a migliorare le strategie di intervento in caso di crisi sanitarie e catastrofi a livello globale.