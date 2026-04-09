Emergenze sanitarie e catastrofi | l' Oms punta sul centro di ricerca di Novara
L’università del Piemonte Orientale, situata a Novara, si distingue come un centro di eccellenza nel campo delle emergenze sanitarie. L’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di rafforzare la collaborazione con questa istituzione, puntando sulla sua esperienza e sulle strutture di ricerca presenti sul territorio. La partnership mira a migliorare le strategie di intervento in caso di crisi sanitarie e catastrofi a livello globale.
L’università del Piemonte Orientale si conferma un punto di riferimento internazionale per la gestione delle emergenze sanitarie. L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha infatti ufficialmente designato il Crimedim, il centro di ricerca Upo con sede a Novara, come centro collaboratore per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Milei decide di uscire dall’Oms, come ha fatto Trump: “L’Argentina vuole piena sovranità sulle politiche sanitarie”A un anno dalla notifica formale, l’Argentina ha ufficializzato l’uscita del Paese dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), decisa dal...
Medici e veterinari di Napoli, appello a Fico: Subito un tavolo di coordinamento per le emergenze sanitarieRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.
Emergenza sbarchi e grandi catastrofi. La Siaarti forma i giovani mediciCentocinquanta giovani medici provenienti dalle 40 scuole di specializzazione si riuniranno a Lampedusa dal 19 al 24 maggio per la terza edizione Siaarti Academy Crem (Critical Emergency Medicine). quotidianosanita.it
Emergenze sanitarie. Squarta (Fdi) sollecita Barberini su rischio Tbc e scabbiaIl consigliere chiede all'assessore di conoscere quali misure saranno attivate per prevenire i contagi, dopo la verifica dei casi avvenuti in delle scuole di Spoleto e Città di Castello. Sicuramente ... quotidianosanita.it