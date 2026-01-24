Medici e veterinari di Napoli appello a Fico | Subito un tavolo di coordinamento per le emergenze sanitarie

Medici e veterinari di Napoli chiedono a Fico l’istituzione di un tavolo di coordinamento regionale per le emergenze sanitarie in Campania. In un appello congiunto, sottolineano la necessità di coinvolgere professionisti di diverse specializzazioni per migliorare la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio. La richiesta mira a creare un organismo di confronto e pianificazione, fondamentale per garantire risposte tempestive ed efficaci alle criticità sanitarie regionali.

Un appello congiunto, una richiesta precisa: “Occorre istituire in Campania un tavolo tecnico regionale che veda la partecipazione di medici chirurghi e medici veterinari”. L’appello è rivolto al presidente Roberto Fico dal Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli (OMVN) Benedetto Neola e da Bruno Zuccarelli Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia (OMCeO), che chiedono un coordinamento stabile su prevenzione, sorveglianza e risposta alle emergenze che intrecciano salute umana, animale e ambientale. La richiesta accompagna la firma, avvenuta nelle scorse settimane, di un protocollo d’intesa tra i due Ordini che traduce sul territorio il paradigma One Health: non tre mondi separati, ma un unico sistema interdipendente in cui ciò che accade negli allevamenti, negli ecosistemi e nelle città può ricadere direttamente sulla salute delle persone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Niverbec e la piattaforma per le emergenze sanitarie: l’intervista a Italo Pasotti agli Oscar ANGI 2025

Una comunità inclusiva verso le persone con demenza: via al tavolo di coordinamentoL'amministrazione comunale di Ostuni ha ufficialmente aderito al progetto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Revisione del Codice deontologico: aperta la consultazione a tutti i medici veterinari iscritti all’Albo; Incontro a Matera su prevenzione veterinaria; Piu' valore per i medici veterinari. Riconoscimento formale che sottolinea l'impatto diretto sulla tutela della salute pubblica; Ausl Romagna. 25 gennaio si celebra 1ª Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: riepilogo dell’attività 2025 dei medici veterinari.

Roghi tossici, Chirurghi e Veterinari di Napoli a Fico: «Istituire un tavolo regionale»Un appello congiunto, una richiesta precisa: «Occorre istituire in Campania un tavolo tecnico regionale che veda la partecipazione di medici ... msn.com

Ordine dei Medici di Napoli - Ordine dei Veterinari, 'appello al presidente Fico'Un appello congiunto, una richiesta precisa: «Occorre istituire in Campania un tavolo tecnico regionale che veda la partecipazione di medici chirurghi e medici veterinari». (ANSA) ... ansa.it

I medici veterinari del nostro SSN sono impegnati ogni giorno nella sorveglianza e nel controllo delle zoonosi, svolgendo un ruolo essenziale di prevenzione a tutela della salute animale e di quella umana, in un approccio di Salute Unica. Vi propongo un brev - facebook.com facebook