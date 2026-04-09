Il governo italiano ha adottato un piano d’urgenza per affrontare la situazione nel Molise, dove una frana verificatasi martedì 7 aprile ha coinvolto il versante adriatico. L’intervento mira a sbloccare i nodi viari e a limitare i disagi causati dall’evento naturale. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione e garantire la sicurezza delle zone interessate. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle squadre di emergenza.

Il governo italiano ha deciso di intervenire immediatamente per tamponare i danni causati dalla frana che, lo scorso martedì 7 aprile, ha colpito il versante adriatico in Molise. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri prevista giovedì 9 aprile 2026, Palazzo Chigi darà il via a un piano di stanziamenti urgenti per ripristinare i collegamenti infrastrutturali bloccati tra l’autostrada A14, la statale 16 e la rete ferroviaria. L’emergenza, scaturita dal dissesto avvenuto a Petacciato, ha costretto le autorità a una mobilitazione rapida. La premier Meloni ha già presieduto una cabina di regia nel pomeriggio di ieri, definendo la necessità di risorse immediate per sbloccare i tre nodi vitali della viabilità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Molise: piano d’urgenza per sbloccare i nodi viari

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