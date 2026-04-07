L’amministrazione di Chieti ha avviato la valutazione dei danni provocati dagli eventi atmosferici della scorsa settimana. Contestualmente, ha richiesto ufficialmente l’attivazione dello stato di emergenza a livello nazionale. La città si prepara a mettere in atto un piano d’urgenza per riparare le aree più colpite. La richiesta di stato di emergenza è stata inoltrata formalmente alle autorità competenti.

L’amministrazione di Chieti ha dato il via alla quantificazione dei danni causati dagli eventi atmosferici della settimana passata, dopo aver richiesto l’attivazione dello stato di emergenza a livello nazionale. Sopralluoghi tecnici stanno interessando ogni area del territorio comunale per definire con precisione l’estensione degli interventi necessari. L’obiettivo è mappare ogni criticità per pianificare i ripristini strutturali. La strategia di ripristino e le scadenze operative. Il prossimo 9 aprile si terrà un incontro operativo fondamentale per dare il via ai primi lavori in somma urgenza. Questa riunione permetterà di coordinare le risorse per gli interventi più immediati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti sfida l’emergenza: piano d’urgenza per riparare la città

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