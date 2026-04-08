Una grande frana si è verificata in Molise, causando preoccupazione tra le autorità locali. La Protezione civile ha descritto il fenomeno come “gigantesco” e sta attualmente studiando possibili soluzioni per fronteggiarlo. Il sindaco di una città vicina ha sottolineato la necessità di predisporre un piano di emergenza adeguato. La frana ha causato l’interruzione di alcune strade, mentre si attende che il movimento si arresti naturalmente.

Una frana “gigantesca” per cui si stanno valutando le soluzioni, in attesa che il suo movimento si fermi. A fare il punto sulla situazione sul fenomeno che ha spaccato in due l’Italia è stato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha sottolineato la complessità degli interventi necessari. L’area, ha spiegato, è oggetto di valutazioni geologiche approfondite per verificare la stabilità del fronte franoso e garantire condizioni di sicurezza prima di qualsiasi intervento. Solo dopo queste verifiche sarà possibile ipotizzare una riapertura, anche parziale, delle infrastrutture. Tuttavia, la dimensione della frana di Petacciato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana Molise, Ciciliano (Protezione civile): “È gigantesca, soluzioni allo studio”. Il sindaco di Bari: “Serve un piano di emergenza”

Emergenza maltempo, sindaco di Fasano: "Efficace il piano di Protezione Civile"Primo cittadino e Amministrazione ringraziano operatori e volontari per l’impegno costante nel garantire la sicurezza della comunità e prevenire le...

La frana di Niscemi continua, Ciciliano (Protezione civile): "È come un castello di sabbia, ma sta rallentando"È ancora in movimento la frana di Niscemi, anche se "la velocità sta rallentando".

Temi più discussi: Frana in Molise, il Presidente Meloni segue gli aggiornamenti con i ministri competenti e la Protezione civile; Frana Molise, Ciciliano: La situazione ci preoccupa, la frana si sta muovendo; Frana Molise, protezione civile: Situazione grave, ripristino in settimane o addirittura mesi; Molise, il risveglio della maxi-frana: binari deformati, caos e deviazioni. È un'emergenza nazionale.

Frana in Molise: A14 e linea ferroviaria a rischio chiusura per mesiIl cedimento del versante minaccia i collegamenti tra Puglia e Abruzzo: tempi lunghi per la messa in sicurezza di autostrada e binari ... quattroruote.it

Lo speciale sulla frana a NiscemiSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

Italia ancora divisa a metà a causa della frana in Molise che ha interrotto la tratta ferrata ed autostradale della dorsale Adriatica. File lunghissime ed attese di ore alle biglietterie della stazione ferroviaria di Lecce per i viaggiatori che cercano di avere informazi - facebook.com facebook

Frana in Molise, blocco dell'A14 e dei treni paralizza il Sud. I binari deformati di 10 centimetri x.com