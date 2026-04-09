Emergenza migranti dall’Italia alla Francia Soccorse 70 persone

Nella notte, oltre 70 persone sono state soccorse nel tentativo di attraversare la Manica per raggiungere la Francia. Durante l’operazione, sono state recuperate anche quattro salme di persone che non sono riuscite a superare il tratto di mare. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno coordinando le operazioni di salvataggio e gestendo l’emergenza. I dettagli sugli interventi e le condizioni dei soccorritori non sono ancora stati comunicati.

Emergenza migranti. Oltre 70 persone soccorse e quattro morti nel tentativo di attraversare la Manica verso la Francia. Servizio di Giorgia Bresciani. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Emergenza migranti, dall’Italia alla Francia. Soccorse 70 persone Incendio nell'appartamento sopra alla Casa della salute: tre persone soccorseMomenti di paura questa notte a Badia al Pino dove un incendio si è sviluppato nell'appartamento che si trova sopra alla Casa della Salute. Cecina | Spray urticante spruzzato prima al Maury's e poi alla Coop: cinque persone soccorseAttimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, a Cecina, prima all'interno del negozio Maury’s di corso Matteotti e poi alla... Emergenza migranti, dall’Italia alla Francia. Soccorse 70 persone Argomenti più discussi: Emergenza migranti: collegamento in diretta con Sergio Scandura dalla Sicilia (6.04.2026); Mare Monstrum. Nel più grande cimitero dell’umanità in 10 anni oltre 30.000 migranti annegati o uccisi, 1.800 nel 2025. Ma molti naufragi non lasciano sopravvissuti e non vengono registrati. Noi italiani abbiamo perso la memoria di quando eravamo migranti; Migranti: 7.800 rifugiati registrati in Tunisia, tra emergenza protezione e fondi insufficienti; Lampedusa, sbarco d’emergenza per l’Aurora Sar: Niente carburante per Porto Empedocle. Emergenza migranti a Reggio , intervista a Giuseppe Cilione coordinatore provinciale FP Cgil VVF - facebook.com facebook "L'EMERGENZA SBARCHI Lampedusa, 19 migranti morti. Sette ricoverati, tra questi due bambini non gravi. «Decessi per ipotermia» di Redazione online" x.com