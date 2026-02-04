Incendio nell' appartamento sopra alla Casa della salute | tre persone soccorse

Da arezzonotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte a Badia al Pino un incendio ha coinvolto un appartamento sopra alla Casa della Salute. Tre persone sono state soccorse dai vigili del fuoco e dal personale medico, che sono arrivati sul posto in fretta. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Momenti di paura questa notte a Badia al Pino dove un incendio si è sviluppato nell'appartamento che si trova sopra alla Casa della Salute. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura. L'immobile per alcuni giorni resterà inagibile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

