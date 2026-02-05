Cecina | Spray urticante spruzzato prima al Maury' s e poi alla Coop | cinque persone soccorse

Un episodio di tensione si è verificato ieri pomeriggio a Cecina. Prima al negozio Maury’s di corso Matteotti, poi alla Coop di via Pasubio, alcune persone sono state raggiunte da uno spray urticante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito cinque persone, alcune delle quali hanno dovuto ricevere cure sul momento. La polizia sta indagando sui motivi di questo gesto e cerca di ricostruire l’accaduto.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, a Cecina, prima all'interno del negozio Maury’s di corso Matteotti e poi alla Coop di via Pasubio dove, secondo quanto emerso dai primi riscontri, pare sia stato spruzzato all'interno della galleria commerciale dello spray.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Cecina Urticante Spray urticante spruzzato a scuola per evitare la verifica, disposti accertamenti sulla bomboletta Spray urticante al supermercato di Vipiteno: sette persone in ospedale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cecina Urticante Argomenti discussi: Cecina, spray urticante spruzzato in due negozi: cinque persone soccorse. Spray urticante spruzzato in aula. Classe evacuata. Due nei guaiHanno spruzzato uno spray al peperoncino: una classe è stata evacuata. È successo nella tarda mattinata di ieri a Treviglio, al Consorzio Enfapi di via Pietro Nenni, un ente formativo professionale. ilgiorno.it Spray urticante a scuola, istituto evacuato e almeno 20 intossicati: Tossivano tutti, sono uscita dalla finestraAncona, 17 ottobre 2025 – Spray al peperoncino spruzzato a scuola provoca il panico: istituto professionale evacuato e una ventina di studenti intossicati. E’ successo questa mattina, intorno alle 9 ... ilrestodelcarlino.it salone di bellezza italiano low cost | Cecina facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.