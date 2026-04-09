Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza per quattro regioni italiane dopo intense precipitazioni e una frana nella zona di Petacciato. La misura durerà un anno e prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per interventi di soccorso e ricostruzione. La decisione arriva in seguito alle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno causato danni e difficoltà nelle zone interessate.

Il Consiglio dei ministri ha disposto lo stato di emergenza per un periodo di 12 mesi in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, a seguito delle gravi precipitazioni e della frana che ha colpito la zona di Petacciato. Per fronteggiare l’immediata necessità di assistenza alla popolazione e il ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il governo ha stanziato una prima quota di 50 milioni di euro. L’impatto del maltempo sul territorio e i fondi per la ricostruzione. Le decisioni prese dal vertice governativo rispondono a una crisi climatica che ha colpito duramente quattro regioni italiane, lasciando segni profondi sul tessuto infrastrutturale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza meteo: 50 milioni per soccorrere 4 regioni colpite

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