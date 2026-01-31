Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti. Strade allagate, case danneggiate e campi distrutti: questa la realtà che si deve affrontare in queste ore. Le autorità hanno avviato una raccolta fondi per aiutare le zone più colpite, mentre i soccorritori cercano di assistere chi si trova in difficoltà. La situazione rimane critica e l’emergenza continua.

Un ciclone di intensa portata, battezzato Harry, ha colpito con violenza la regione, causando danni diffusi a infrastrutture, abitazioni e aree agricole. L’uragano, che si è formato nel corso delle ultime ore in acque calde del bacino oceanico, ha raggiunto la costa con venti superiore ai 180 chilometri orari, provocando alluvioni, frane e interruzioni della rete elettrica in diverse zone. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza in più comuni, con decine di persone evacuate e numerose segnalazioni di persone bloccate o in difficoltà. L’assenza di comunicazioni in alcune zone montane ha complicato i soccorsi, mentre le forze dell’ordine e i volontari stanno operando in condizioni estreme per garantire l’assistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza in regione: raccolta fondi per soccorrere le aree colpite dal ciclone Harry

Approfondimenti su Ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato principalmente le aree costiere, il Comune sta procedendo con una verifica dei danni subiti.

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Ciclone Harry, parte la raccolta fondi ufficiale della Regione, Galvagno lo annuncia sui suoi social; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite; Emergenza per le colonie feline dopo il ciclone Harry: attivo punto di raccolta al canile municipale.

Ciclone Harry, parte la raccolta fondi ufficiale della Regione, Galvagno lo annuncia sui suoi socialParte una raccolta fondi ufficiale per la ricostruzione delle zone colpite dal ciclone Harry. Per canalizzare la solidarietà e la generosità dei siciliani, ma non soltanto, il presidente dell’Ars avev ... blogsicilia.it

Emergenza Niscemi: la solidarietà di Avo e Sicilbanca dà il via alla raccolta fondiPALERMO - Quattordici associazioni volontari ospedalieri (Avo) siciliane, coordinate dalla presidente di Avo Regione Sicilia, Cetty Moscatt, hanno scelto la v ... etrurianews.it

Amianto, diagnosi fuori regione e ritardi nelle bonifiche: l’emergenza nascosta della Calabria (VIDEO) - https://lanuovacalabria.it/amianto-diagnosi-fuori-regione-e-ritardi-nelle-bonifiche-l-emergenza-nascosta-della-calabria-nella-convention-dell-ona Ezio Bon - facebook.com facebook

Niscemi, per fronteggiare emergenza Regione avvia riorganizzazione attività sanitarie x.com