Il Comune di Capua ha approvato un progetto per migliorare l’illuminazione pubblica in alcune aree della città. Sono previsti nuovi pali di luce nel parcheggio di piazza Rimembranza e nei giardini di via Duomo. L’intervento coinvolge anche le zone di Sant’Angelo in Formis, con lavori finalizzati all’installazione di nuovi punti luce in diverse aree pubbliche.

Ok ai nuovi pali tra piazza Rimembranza e via Duomo, interramento della linea elettrica al cimitero: investimento da oltre 8mila euro Nuovi interventi per il miglioramento della pubblica illuminazione nel territorio di Capua. Il Comune ha approvato una determinazione del Settore Servizi Pubblici che prevede il posizionamento di nuovi pali di illuminazione nel parcheggio di piazza Rimembranza e nei giardini di via Duomo, oltre all’interramento della linea elettrica nel viale del cimitero di Sant’Angelo in Formis. L’importo complessivo dell’intervento è pari a circa 8.690 euro, Iva inclusa. I lavori sono stati affidati, tramite procedura diretta, alla società Agave S. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Nuova illuminazione e lavori a Capua: interventi tra centro e Sant’Angelo in Formis

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