Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno aperto la stagione internazionale di beach volley con una vittoria a Nayarit, in Messico. La coppia ha conquistato un risultato importante sulla sabbia messicana prima di spostarsi a Saquarema, dove proseguiranno le competizioni. L'obiettivo è continuare a ottenere risultati di rilievo nelle prossime tappe del circuito.

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione internazionale di beach volley, conquistando un successo di grande prestigio sulla sabbia di Nayarit (Messico). La coppia azzurra, allenata da Paolo Nicolai, ha centrato la vittoria nel Challenge, il primo titolo della loro giovane storia iniziata appena un anno fa. Dopo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative, Cottafava e Dal Corso hanno dimostrato crescita, solidità e grande competitività a livello internazionale. Ora l’obiettivo si sposta sull’Elite 16 di Saquarema (Brasile), uno dei tornei più importanti del Beach Pro Tour, dove gli italiani saranno chiamati a confrontarsi con le migliori coppie del circuito mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dalla vittoria in Messico a Saquarema: Cottafava/Dal Corso sognano in grande

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Dalla vittoria in Messico a Saquarema: Cottafava/Dal Corso sognano in grande

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Tappa del Challenge Pro Tour di Beach Volley a Nayarit : la coppia italiana formata dall’Av. Sc. Gianluca Dal Corso, atleta dell' #AeronauticaMilitare, e da Samuele Cottafava, guidati dal 1° Av. Capo Paolo Nicolai, direttore tecnico delle squadre maschili, si x.com