Durante il weekend, una nota showgirl è stata fotografata a Portofino insieme a un giovane imprenditore di 28 anni. La coppia è stata vista mentre passeggiava nel borgo ligure, attirando l’attenzione dei fotografi. La differenza di età tra i due, di 18 anni, ha suscitato discussioni tra i media e il pubblico. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando commenti e curiosità.

Elisabetta Gregoraci torna al centro del gossip con una nuova storia d’amore. La showgirl calabrese è stata paparazzata a Portofino in compagnia di Lodovico Patti, giovane imprenditore di 28 anni. Diciotto anni di differenza, atteggiamenti complici e un silenzio che vale più di mille parole. Chi è Lodovico Patti, il nuovo interesse romantico di Elisabetta Gregoraci?. Lodovico Patti non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Anzi, è esattamente il contrario: un giovane imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia, attiva nel settore del legname e dell’edilizia. Niente telecamere, niente follower milionari, niente red carpet. Un profilo volutamente basso che, paradossalmente, lo rende ancora più interessante agli occhi del gossip. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti: il weekend a Portofino e i 18 anni di differenza che fanno discutere

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Chi è Lodovico Patti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci con 18 anni di differenzaTutto quello che c'è da sapere su Lodovico Patti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci: carriera e la differenza d'età di 18 anni. donnaglamour.it

#ElisabettaGregoraci sembra aver ritrovato l'amore accanto ad un uomo molto più giovane Secondo unto riporta #DivaeDonna la Gregoraci avrebbe trascorso recentemente un weekend romantico a Portofino con il giovane imprenditore #LodovicoPatti - facebook.com facebook