Lamezia Terme | Elio Romano nuovo Procuratore Nordio dà il via libera

Il ministro della Giustizia ha autorizzato la nomina di Elio Romano come nuovo procuratore a Lamezia Terme. La decisione segue una procedura formale ed è stata comunicata ufficialmente. Romano subentra a un incarico che ha una rilevanza importante nel territorio. La nomina è stata approvata senza ulteriori dettagli sul processo o sui tempi di insediamento.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato il via libera alla nomina di Elio Romano come nuovo procuratore della di Lamezia Terme. L’atto segue l’indicazione unanime della quinta commissione del Csm e precede la formalizzazione definitiva prevista per domani. L’iter amministrativo ha il supporto totale dell’organo collegiale già lo scorso 12 febbraio. Il Ministro ha espresso il proprio consenso attraverso una comunicazione scritta indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, confermando la validità della proposta per l’ufficio direttivo requirente di primo grado. Il passaggio di testimone a Lamezia Terme. Elio Romano entrerà in carica per colmare un vuoto gestionale lasciato da Salvatore Curcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamezia Terme: Elio Romano nuovo Procuratore, Nordio dà il via libera Leggi anche: Referendum, nuovo scontro Gratteri-Nordio. Il procuratore: “Big sostenitori ‘sì’ in malafede”, il ministro: “Numeri lo smentiscono” Leggi anche: Via libera del Csm: Raffaele Cantone nuovo procuratore capo di Salerno Procuratore di Lamezia Terme, ufficiale il sì del ministro Nordio a Elio RomanoDopo l’indicazione unanime della quinta commissione del Csm, arriva la conferma del sostegno alla nomina, che sarà formalizzata nella seduta plenaria di domani ... corrieredellacalabria.it Procuratore capo a Lamezia, via libera del ministro a Romano: domani la nomina del plenumLamezia Terme – Si riunisce l'8 aprile, il plenum del Consiglio superiore della magistratura per procedere alla nomina del procuratore Elio Romano a capo della procura di Lamezia Terme, dopo il trasfe ... lametino.it