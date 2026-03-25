Il Consiglio superiore della magistratura ha ufficializzato la nomina di Raffaele Cantone come nuovo procuratore di Salerno. La scelta è stata approvata con un voto unanime in commissione, considerando il suo percorso professionale. Durante la riunione, tre consiglieri appartenenti alla quota di centrodestra si sono astenuti dalla votazione. La decisione è stata comunicata nel corso del plenum del Csm.

Il plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore di Salerno e questa non è una notizia: l’attuale procuratore di Perugia era l’unico candidato, designato all’unanimità in commissione, con un curriculum granitico. Fanno notizia invece le ben quattro astensioni, del consigliere togato indipendente Andrea Mirenda e dei consiglieri laici Daniela Bianchini (FdI), Isabella Bertolini (FdI) e Claudia Eccher (Lega). Queste ultime tre astensioni hanno il sapore del fallo di reazione all’esito del referendum e della vittoria schiacciante del No. Nelle ultimissime settimane di campagna referendaria, infatti, l’ex capo dell’Autorità... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengono

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