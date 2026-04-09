Elia Del Grande nella sua fuga ha rubato l’auto a una 69enne ferendola in testa I parenti della donna aggredita | Non doveva essere libero

Durante una fuga da una struttura di lavoro nella provincia di Cuneo, un uomo condannato per un omicidio di famiglia nel 1998 e già latitante ha sottratto un’auto a una donna di 69 anni. La vittima è stata colpita alla testa durante l’aggressione e trasportata in ospedale. I familiari della donna hanno commentato la vicenda esprimendo il loro sconcerto riguardo alla libertà concessa all’uomo.

Durante la sua fuga da una casa-lavoro di Alba (provincia di Cuneo) Elia Del Grande, condannato per la strage della sua famiglia del 7 gennaio 1998 e più volte latitante, ha rubato un’auto a una 69enne, aggredendola e mandandola all’ospedale. «Ha agito con una ferocia e una violenza inaudita, peraltro immotivata perché avrebbe potuto intimarle di consegnargli le chiavi dell’auto senza colpirla ripetutamente alla testa sfondandole il cranio », ha detto ai microfoni del Tg5 Klaus Michaelson, nipote della signora colpita dall’uomo mentre si trovava sulla tomba del marito al cimitero di Lentate. «Mi chiedo perché questo criminale ha avuto un permesso premio», ha aggiunto Michaelson. 🔗 Leggi su Open.online

Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto prima della fuga: donna in ospedaleElia Del Grande, arrestato dopo la fuga dalla casa lavoro di Alba con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per avere ferito...

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Elia Del Grande fermato vicino casa, ferito un carabiniere nella catturaÈ durata quattro giorni la fuga di Elia Del Grande. ansa.it

Elia Del Grande, nuovi sviluppi sulla fuga Ha aggredito una 70enne al cimitero per rubarle l’auto, la donna è ancora ricoverata - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com