È stata catturata inaspettatamente la persona ricercata per aver commesso la cosiddetta “strage dei fornai”. L’uomo, accusato di aver ucciso diverse persone, era alla guida di un’auto che era risultata rubata. La fuga dell’individuo, avvenuta durante il periodo di Pasqua, aveva portato a un’ampia caccia che è terminata con il suo fermo. La cattura si è verificata in un cimitero, dove l’uomo era stato trovato.

Fine della fuga per il super evaso Elia Del Grande, che per la seconda volta era riuscito a far perdere le sue tracce scappando a Pasqua da Alba. La sua corsa si è fermata lì dove tutto era iniziato, nella sua provincia di Varese, mettendo fine a una vicenda che ha riaperto ferite mai rimarginate e sollevato pesanti interrogativi. L’autore della tristemente nota “strage dei fornai” – che nel 1998 sterminò padre, madre e fratello a Cadrezzate – è stato catturato a Varano Borghi dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate dopo un tentativo furioso di resistenza, nel corso del quale – riferisce la Repubblica – avrebbe ferito il militare che lo bloccava. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fine della fuga: catturato Elia Del Grande, il killer della “strage dei fornai”. Era alla guida di un auto rubata in un cimitero

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Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di PasquaÈ stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso...

Temi più discussi: Fine della fuga per il detenuto. Denunciata una donna per favoreggiamento; Fine della corsa per la rapinatrice: scovata mentre cercava di sparire tra la folla del centro commerciale; Carceri: catturato l'evaso di Lodi, ma la fuga da Alba fa discutere sui controlli; Mazzarella, la fuga dorata finisce in Costiera: arrestato a Vietri sul Mare il boss del clan, era in una villa-resort da mille euro a notte.

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'Ndrangheta, fine della fuga: latitante si consegna (NOME)Ricercato dal novembre 2025, il 50enne si è presentato al penitenziario. Decisiva la morsa investigativa dei Carabinieri ... zoom24.it

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