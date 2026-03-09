Attese un'ora un'ambulanza poi morì in auto con la figlia nel percorso verso l'ospedale | indagata la donna

Il 31 agosto 2025 una donna ha perso la vita sulla strada tra Mattinata e Vieste mentre era in auto con la figlia, diretta all’ospedale. La causa è stata il ritardo di un’ambulanza, che ha atteso un’ora senza arrivare. La donna, identificata come Antonia “Ninetta” Notarangelo, è deceduta durante il tragitto, in assenza di assistenza medica sul posto. La donna è ora indagata.

Antonia "Ninetta" Notarangelo è morta il 31 agosto 2025 sulla strada tra Mattinata e Vieste mentre la figlia la accompagnava in ospedale in auto, perché il pronto soccorso di Vieste quella sera era sprovvisto sia di medici che di ambulanze.